Ученый раскритиковал планы засадить крымскую степь лесом

Массовая высадка леса на землях сельскохозяйственного назначения в степных районах Крыма нарушает природный биоценоз и способствует развитию флористической бедности. Об этом заявил профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас лесами покрыто всего 13% полуострова. Поэтому еще при Украине был разработан план лесоразведения в степенных районах. После вхождения Крыма в состав России эту работу начали заново.

Иванов считает, что насиловать природу не надо – это только ухудшит ситуацию.

«Не так давно посадки леса в степи оправдывали недостаточностью осадков, но деревья вырастут и за счет дополнительного снегозадержания, сами себя обеспечат влагой. Оказалось, этого недостаточно. Деревья испаряют значительно больше, чем накапливают. Такова их физиологическая особенность. Они сформировались (эволюционировали) в условиях изобилия влаги и им нет нужды её экономить, у них даже устьица (дыхательные отверстия в листьях) устроены по-другому по сравнению с травами», – объясняет эколог.

степная экосистема – сообщество трав, сформированная эволюционно во всех зонах Земли. Растения в этих условиях научились не только экономить влагу, но и хранить ее. Лес, по мнению специалистов, на это не способен.

«Нет никаких рациональных причин заниматься лесоразведением в степных районах. Для меня, как эколога, степи – одно из самых удивительных и прекрасных природных экосистем, и они более всего пострадали от человека. Практически все распаханы, а теперь еще и активно засаживаются лесом. Вместо этого истощенные земли необходимо оставить под пастбища. При умеренном выпасе степь постепенно восстановит утерянное плодородие и станет приносить реальный доход», – отметил Сергей Иванов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»