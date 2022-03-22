В Крыму разрабатывают новую систему, позволяющую контролировать качество антибиотиков

В Крыму разрабатывают новую систему контроля качества антибиотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, в Медицинской академии имени Георгиевского разрабатывают методики биотестирования органических веществ на наличие антимикробной активности с использованием светящихся бактерий, выделенных из Черного и Азовского морей.

Тестирование позволит контролировать качество субстанций антибиотиков и их лекарственных препаратов.

«Стандартным методом определения антимикробной активности, согласно Государственной фармакопее Российской Федерации, является метод диффузии в агар. Он достаточно трудоемкий, требует большого количества времени для проведения тестирования и, в сравнении с современными методами, менее точен, поэтому у нас возникла идея разработать методику, которая позволит проводить определение антимикробной активности веществ с высокой точностью, а также минимальными затратами времени и ресурсов», – рассказала аспирантка Медицинской академии КФУ Селина Османова.

По её словам, проведение тестирования традиционным методом занимает порядка суток: нужно подготовить питательные среды и тестируемые пробы, культивировать микроорганизмы и так далее.

Предлагаемая для тестирования новая методика будет занимать от 15 до 120 минут, что гораздо быстрее традиционного метода. Сейчас подбираются условия тестирования, определяются концентрации веществ и количество вносимых микроорганизмов, проводятся измерения интенсивности свечения бактерий в пробе, сопоставляются результаты с полученными стандартным методом.

Симферополь, Лиана Макоба

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