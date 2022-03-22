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Вторник, 22 марта 2022, 15:06 мск

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В Сибири нашли крымчанина, совершившего убийство 26 лет назад

В новосибирской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном в Крыму 26 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в ночь с 20 на 21 марта 1996 года в селе Лозовое Симферопольского района мужчина избил своего знакомого и поджог его дом, в котором помимо избитого находилась женщина. В результате два человека погибли. В ходе следствия преступник был задержан и направлен для прохождения экспертизы в психиатрическую больницу. И однажды ночью сбежал, разобрав потолок.

Мужчина обзавелся фальшивым паспортом и больше четверти века жил в Сибири. Сейчас его этапировали в Крым для проведения следственных действий.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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