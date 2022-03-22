В Крыму назначили врио министра внутренней политики

Временно исполняющим обязанности министра внутренней политики, информации и связи Крыма стал Сергей Двуреченский. Соответствующий указ подписал глава РК Сергея Аксенова.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава министерства Михаил Афанасьев отправлен с этого поста в отставку в связи с переходи на должность главы администрации Симферополя.

Сергей Двуреченский с января 2020 года по апрель 2021 года был заведующим отделом обеспечения деятельности управления правовой и организационно-кадровой работы комитета по противодействию коррупции Республики Крым. В апреле 2021 года был назначен первым заместителем министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

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