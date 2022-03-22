В Госдуме призвали прихлопнуть британскую агентурную «образовательную» сеть

Великобритания находится в авангарде тотальной гибридной войны против РФ. В частности, британская правительственная стипендиальная программа «Chevening» призвана вербовать среди россиян агентов под видом обучения студентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с трибуны Госдумы заявил депутат Андрей Луговой.

Он призвал положить этому конец.

«Уже долгое время против России планомерно ведется самая настоящая гибридная война. Враг многолик, но в авангарде находится именно Великобритания. Форин-офис развивает целую сеть агентов влияния на территории РФ через британскую правительственную стипендиальную программу «Chevening».

Наши студенты подписывают специальные документы о неразглашении, главной обязанностью которых становится возвращение в Россию после обучения, профессиональным образом устроиться и поддерживать непосредственную связь с Форин-офисом», – отметил Луговой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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