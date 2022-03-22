В Севастополе отменили еще ряд ковидных ограничений

В Севастополе отменили еще ряд ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, с 22 марта в городе разрешается:

– проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах, в том числе детских;

– курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных объектах;

– деятельность хостелов;

– работа кружков и секций, проведение досуговых мероприятий в учреждениях соцобслуживания;

– допуск посетителей в учреждения, организации, ТЦ, предприятия общепита без измерения температуры при входе.

Отменяется беззаявительный порядок продления сроков предоставления ранее назначенных мер соцподдержки.

Кроме того, отменены «вахты» для сотрудников Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов – ранее им было запрещено покидать учреждение в течение двух недель, потом на дежурство заступала другая смена.

Севастополь, Лиана Макоба

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