В Севастополе отменили еще ряд ковидных ограничений

В Севастополе отменили еще ряд ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, с 22 марта в городе разрешается:
– проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах, в том числе детских;
– курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных объектах;
– деятельность хостелов;
– работа кружков и секций, проведение досуговых мероприятий в учреждениях соцобслуживания;
– допуск посетителей в учреждения, организации, ТЦ, предприятия общепита без измерения температуры при входе.
Отменяется беззаявительный порядок продления сроков предоставления ранее назначенных мер соцподдержки.
Кроме того, отменены «вахты» для сотрудников Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов – ранее им было запрещено покидать учреждение в течение двух недель, потом на дежурство заступала другая смена.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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