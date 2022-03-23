Шторм в Черном море может вызвать дефицит нефти в Европе и США

Шторм в Черном море может спровоцировать дефицит нефти в Европе и США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волны повредили выносные причальные устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), являющегося основным маршрутом транспортировки нефти из Казахстана (более 80% экспорта на западные рынки). Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска, оснащенный тремя выносными причалами, и два из них вышли из строя.

В итоге объемы поставки на мировой рынок могут сократиться на 1 млн баррелей в сутки. По словам главы КТК Николая Горбаня, отгрузка нефти на экспорт в Европу снизится втрое или даже вообще остановится, если ремонт продлится долго. Пока время восстановления причалов оценивают в 3 – 8 недель.

«Это могут быть очень серьезные сроки ремонта, это может быть и полтора-два месяца, – цитирует «Коммерсант» замминистра энергетики РФ Павла Сорокина. – И естественно, при такой продолжительности восстановительных работ мы говорим о потенциальной потере до 80% отгрузки, то есть до 1 млн баррелей в сутки».

Издание отмечает: смесь КТК, состоящая в основном из казахстанских сортов, была для рынка возможной альтернативой Urals, однако теперь доступ к ней крайне ограничен. Вероятно, это должно привести к росту интереса к покупке Urals.

Прекращения отгрузок КТК в большей степени грозит серьезными проблемами Италии, Франции, Испании и Португалии, а также США, существенно сократившим перечень поставщиков (вычеркнув Венесуэлу, Иран и Россию). По мнению экспертов, выпадение еще одного экспортера может привести к всплескам на американском рынке нефтепродуктов. Кроме того, перебои неминуемо скажутся на ценах на мировом рынке, но общий эффект будет зависеть от длительности ремонта оборудования.

По словам Горбаня, у КТК есть все необходимые для ремонта причалов материалы и оборудование, однако есть риск перебоев поставки иностранного оборудования, необходимого для работы морского терминала.

Новороссийск, Олег Яковенко

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