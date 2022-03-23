В Крым вернулась весна

В Крыму началось потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью столбики термометров в отдельных частях полуострова опускались до -3 градусов, но дневные температуры уже перешли в плюсовую зону. Сегодня днем в Крыму до +11, завтра – до +13. К концу недели снова возможны осадки – на этот раз в виде дождей.

В последних числах марта станет еще теплее: днем воздух будет прогреваться до +16, а в первых числах апреля можно будет репетировать лето, так как днем обещают около 20 градусов тепла.

Симферополь, Лиана Макоба

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