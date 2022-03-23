Цены завышены, в городе не убрано, обещания не выполнены: глава Ялты посыпала голову пеплом

Большинство ялтинских магазинов завышают цены, управляющие компании не выполняют свои обязанности, а глава города не сдержала свои обещания. Об этом сегодня заявила сама градоначальница Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Ялте состоится выездное заседание Совета министров РК по проблемам муниципалитета. В преддверии совещания глава администрации Ялты решила озвучить то, что она не сделала.

«Первый очень важный, болезненный вопрос – это, конечно же, цены, которые не выдерживаются в большинстве ялтинских магазинов. На уровне главы Республики Крым, на уровне председателя Совета министров проводится колоссальная работа, чтобы цены были стабилизированы. Я искренне считаю работу администрации в этом направлении недостаточной», – заявила Павленко.

Вторая проблема – санитарное состояние города. От ялтинцев поступает много жалоб, а впереди курортный сезон, когда поддерживать чистоту станет еще сложнее.

Третий болезненный вопрос – работа управляющих компаний. «Я давала вам слово, которое не сдержала, что войду в каждый двор, в каждый дом, ведь множество проблем можно решить быстро. Но, к сожалению, этого не произошло», – признала Павленко.

И сообщила, что возобновляет обходы многоквартирных домов и снова обещает войти в каждый двор и принять по результатам каждого обхода важные решения, в том числе и кадровые.

Какие решения по итогам совещания примет глава РК, станет известно ближе к вечеру.

Ялта, Олег Яковенко

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