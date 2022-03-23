В России вводятся налоговые послабления для турсферы

В России вводятся налоговые послабления для представителей туристической сферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых льготах в сфере туризма.

Для представителей туриндустрии и гостиничного бизнеса устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги сроком на 5 лет. Льготы распространяются и на объекты туристской индустрии, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Единственное требование – все объекты должны быть включены в соответствующий реестр.

Кроме того, в 2022 году организации могут перейти на уплату ежемесячных налоговых авансов исходя из фактической прибыли.

Напомним, в Крыму работает более 10 тысяч мест размещения, но только 10% из них действую легально. Именно они могут рассчитывать на налоговые каникулы. Впрочем, остальные и так ничего не платят.

Симферополь, Лиана Макоба

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