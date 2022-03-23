Германия остудила порыв Польши втянуть ЕС в войну с Россией

Правительство ФРГ никогда не даст согласия на введение «миротворческого контингента» какой-либо страны ЕС на Западную Украину.

Напомним, ранее Варшава настаивала на вводе такого контингента в Галичину «для охраны мирного населения» и даже объявила дополнительный сбор военнобязанных. Межу тем, США отказались участвовать в подобного рода затее, однако подчеркнули, что страны ЕС, входящие в НАТО, сами вольны принимать решения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», черту под провокационными планами поляков и американцев подвёл канцлер Германии Олаф Шольц.

«Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или миротворческих сил НАТО на Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем», – отрезал Шольц, выступая в бундестаге.

Симферополь, Валентин Карамазов

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