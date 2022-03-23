В партии Порошенко заявили о планах России создать Херсонскую народную республику

Введение рублёвого оборота на Херсонщине – часть плана РФ по созданию в этом украинском регионе очередной народной республики по типу ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член партии Петра Порошенко «Евросолидарность», антироссийски настроенный депутат херсонского горсовета Сергей Хлань.

Он призвал бойкотировать хождение рублей в освобождённой войсками РФ Херсонской области.

«С З апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в оборот рубли. Будут принуждать принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать зарплаты «новой администрации». Думаю, в конце концов, дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втаскивают в рублевую зону. ХНР все ближе!», – приводит слова Хланя «ПолитНавигатор».

Отметим, что решение о параллельном хождении рубля наряду с гривнами в Херсонской области было принято по просьбе местных граждан и бизнесменов-аграриев, так как Киев ограничил электронные переводы в украинской национальной валюте.

Симферополь, Валентин Карамазов

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