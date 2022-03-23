В Крыму ищут предпринимателей, финансирующих украинских националистов

В Крыму начали выявлять предпринимателей, финансирующих украинских националистов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов. Его поддержал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа ведется вместе с ФСБ РФ. Имущество таких предпринимателей собираются национализировать.

«Могу сказать, что потенциальные объекты, которые уже выявлены, мы ограничения ввели, и они никуда от нас уже не уйдут. Все решения будут приняты в ближайшее время», – сообщил Аксенов.

Константинов добавил, что есть информация по мини-отелям и апартаментам, деньги от сдачи которых отправляются на Украину. «Эту информацию надо перепроверять и с ней работать. Если такие вещи будут подтверждены, то нам не надо позволять, чтобы на нашей крымской земле зарабатывались деньги, и за эти деньги стимулировались эти бандиты и убивали наших солдат. Это неприемлемо для нас, надо на это реагировать», – сказал Константинов.

При этом Аксенов пообещал, что крымского имущества обычных граждан Украины меры реагирования не касаются.

Ялта, Лиана Макоба

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