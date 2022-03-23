За хамство ответят: в Крыму пригрозили национализировать крупный рынок, если не снизятся цены

Центральный рынок Ялты могут отобрать у собственников и передать муниципалитету. Об этом сегодня заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Причина столь резкой реакции – ценовая политика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на владельцев рынка пожаловалась глава города Янина Павленко.

«Цены на ялтинском рынке запредельные, – заявила градоначальница. – Я лично обращалась к собственнику, но он меня, к сожалению, не услышал». По словам Павленко, она сама покупает продукты на это рынке и знает, что наценка колоссальная.

Глава Крыма напомнил, что 8 лет назад, после референдума 2014 года, владельцы Ялтинского рынка умоляли не национализировать его. «Мы пошли навстречу и исключили этот объект из перечня национализированных. В данном случае, если коллеги сейчас допустят такое хамство, то это будем муниципальный рынок, – заявил Аксенов. – За неделю не найдем общий язык, отдадим рынок в муниципальную собственность».

Отметим, что Ялтинский рынок – один из самых крупных в Крыму: на его территории работает около 1 тысячи предпринимателей.

Между тем, крымчане отмечают, что цены завышены по всей республике, и предлагают национализировать и другие рынки.

«А можно и Алуштинский тоже? Это просто беспредел: капуста по 90 р, морковь – 80 р. УЖАС!!!», – комментируют они заявление Аксенова.

«В Евпатории 100 руб килограмм капусты». «В Бахчисарайском районе – по 120р». «Лук: вчера – 45 рублей, а сегодня – 90. Куйбышевский рынок».

«В Алуште на улице 60 лет СССР сахар 120 рублей, капуста на Первомайской по 100, бананы по 180 на Ялтинской, сметана не ниже 80 рублей за 200 граммов. Собственно, куда не ткнись, цены – не подступиться», – жалуются крымчане.

И считают, что цены поднимают не производители, а именно продавцы: «В Симферополе сегодня был случай: подходит моя мама к витрине за сахаром, видит ценник – 80 рублей, просит 1 кг, ей говорят: с вас 90 рублей. Она задаёт продавцу вопрос: почему? Ответ был уникальный: нам так сказали продавать. Ну что это такое?!»

«В пригородном симферопольском магазине самый поганый кофе с 60 рублей за 100 граммов стал стоить 125!!!. При этом несколько дней кофе не было – специально придерживали!»

«Пишите, что молоко в цене растет, а селе молоко принимают по 25 рублей за литр».

Ялта, Лиана Макоба

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