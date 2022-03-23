Ялте пообещали вернуть популярный пляж, который едва не застроили

Жителям Ялты и туристам пообещали вернуть популярный пляж.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что с хозяевами Массандровского пляжа в центре Ялты расторгают договор, стало известно в конце октября. Тогда глава города Янина Павленко заявила, что у ООО «Илвиа», эксплуатировавшего пляж еще по украинским документам, с 1 марта 2016 года истекло право на эксплуатацию гидротехнических сооружений.

По словам Павленко, автоматически должен был быть расторгнут и договор аренды земли под гидротехническими сооружениями. «В начале этого года мы проводили инвентаризацию гидротехнических сооружений и выявили эту ситуацию. Прав на объект капитального строительства у ООО нет, а аренда земельного участка, согласно действующему законодательству, без конкурса предоставляется только правообладателю объекта капитального строительства. «Илвия» же хотела получить аренду без торгов», – заявляла г-жа мэр.

Вскоре проявился и «объект капитального строительства». Горожане обратили внимание на то, что на улице Дражинского обнесли забором большой участок и вырубили на нем большое количество лиственных и хвойных деревьев.

Эту ситуацию власти города предпочли не комментировать. Скандал докатился до Общественной палаты РФ, там высказали недоумение по поводу действий чиновников и обещали разобраться.

И вот сегодня глава РК Сергей Аксенов заявил, что пляж останется на месте: «Массандровский пляж в Ялте продолжит работать в текущем году. Для обслуживания пляжа на высоком уровне и, самое важное, гарантированного поступления средств в городской бюджет принято решение передать управление пляжем муниципальному предприятию.

По допущенным ранее нарушениям при эксплуатации объекта соответствующими службами будут организованы проверки. При баснословной выручке в сотни миллионов за сезон арендатор пляжа платил в бюджет города по минимуму, предложение легализовать бизнес проигнорировал. Иначе как паразитированием и открытым воровством назвать это не могу. Ситуацию мы исправим».

Глава Крыма только не пояснил, почему, если договор аренды истек еще 6 лет назад, а глава администрации обнаружила нарушения полгода назад, до сих пор не проверили ни арендатора, ни чиновников, которые не обращали внимания на деятельность одного из самых популярных пляжей одного из самых популярных городов Крыма.

Ялта, Лиана Макоба

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