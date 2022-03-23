Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил руководству Ялты увольнением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в курортной столице Крыма состоялось выездное заседание Совета министров республики. За несколько часов до этого глава города Янина Павленко сама озвучила недочеты в своей работе: высокие цены, неубранные улицы и невыполненное обещание зайти в каждый двор и выслушать ялтинцев.

Именно последнее и поставил вину ей и ее подчиненным Аксенов: «Главный минус – я уже язык стер всем говорить: общайтесь с людьми. У каждого дома должен быть лоббист от органов власти и депутатского корпуса, который решает людям все наболевшие и возникающие вопросы, не требующие капитального вложения, – заявил Аксенов. – Янина Петровна замечания получила, я их сниму тогда, когда выполнят все задачи. Не выполнят задачи, будут все возможные кадровые решения».

Ялта, Лиана Макоба

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