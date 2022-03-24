На юге России продлили «режим закрытого неба»

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росавиации, аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста останутся закрытыми до 03:45 часов 1 апреля.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», – уточнили в ведомстве.

Напомним, полеты на южной частью России были ограничены с 24 февраля. С тех пор «режим закрытого неба» несколько раз продлевался.

Симферополь, Олег Яковенко

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