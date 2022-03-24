Внезапно: в Ялте обнаружили несколько сотен бесхозных подпорных стен и лестниц

Власти Ялты пообещали привести в порядок подпорные стены и лестницы. Подобным ремонтом не занимались много лет. И еще бы не занялись, если бы не прошлогоднее наводнение. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализируя состояние города после июньских потопов, чиновники обнаружили около 600 бесхозных подпорных стен и лестниц. То есть, эти объекты не состят на балансе и за ними никто не следит. Часть из них оказалась в плачевном состоянии.

На сегодняшний день составлена проектно-сметная документация и заключены контракты на капитальный ремонт 29 лестниц и 26 подпорных стен, что составляет примерно 10% от выявленного.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что для Ялты это больной вопрос, так как город расположен на склонах. И рекомендовал подобные объекты приводить в порядок в текущем режиме, а не ждать стихийный бедствий.

Кстати, аналогичная проблема есть в Симферополе.

Ялта, Олег Яковенко

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