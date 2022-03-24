Даёшь Киев: армия ЛНР не остановится на границах республики

Вооружённые силы Луганской народной республики продолжат бить нацистов после освобождения собственной территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

По его словам, демилитаризация и денацификация Украины силами республики совместно с ДНР и РФ продолжится до победного конца.

«Думаю, безусловно... Это наша земля, политая кровью наших предков, это наши люди, это наша Украина, всё население Украины, оно является заложником того националистического фашистского режима, который на сегодняшний день существует и правит в Киеве, и мы обязаны помочь этим людям», – подчеркнул Пасечник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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