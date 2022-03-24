Пушилин выступает за вхождение ДНР в состав России

Возвращение Донбасса в Россию – справедливый исторический шаг. Кроме того, об этом мечтают местные жители, натерпевшиеся от украинской оккупации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «Литературной газете» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы пришли к своим людям, освободив свою землю. Естественно, что в кадровых вопросах мы будем опираться и ориентироваться на местное население. Конечно, служба в правоохранительных органах требует особо тщательного подхода к кадрам, мы будем индивидуально подходить к каждому человеку. Ошибиться тут нельзя.

Сегодня уже идет процесс восстановления исторической справедливости – исконно русские земли освобождаются от киевского нацистского режима. Донбасс всегда был, есть и будет русским. Я лично выступаю за его вхождение в состав Российской Федерации. Уверен, это когда-нибудь обязательно произойдет», – подчеркнул глава ДНР.

«Работы предстоит много с учетом того, что нацбатальоны предпочитали базироваться в школах, а уходя – расстреливать артиллерией. Я посещал школы в освобожденных населенных пунктах, общался с учителями и убедился сам, что нас ждали. В школе многие преподаватели, как могли, пытались противостоять насильственной украинизации, искажению истории», – добавил Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»