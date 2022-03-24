В Крыму определены дополнительные праздничные дни

В Крыму определены дополнительные нерабочие дни в связи с религиозными праздниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому нерабочими праздничными днями объявляются 25 апреля 2022 года – в связи с празднованием Пасхи и 11 июля 2022 года – в связи с празднованием Курбан-байрама.

Напомним, Конституция РФ гарантирует регионам право устанавливать местные праздничные и выходные дни исходя из религиозных, исторических или иных особенностей.

Симферополь, Лиана Макоба

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