Денацификация шагнула за пределы Украины – парламент Австрии запретил сборище хорватских фашистов

Депутаты австрийского парламента (Бундесрата) запретили ежегодное сборище хорватских усташей в Блайбурге. В окрестностях этого городка югославские партизаны в мае 1945 года расстреляли тысячи отличившихся особым зверством в отношении мирных жителей хорватских пособников гитлеровцев.

После распада Югославии усташи открыли на месте расстрела памятник, к которому ежегодно съезжались нацисты из Хорватии и остальной Европы, обвешанные сооветствующей символикой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне Бундесрат положил конец этому мероприятию, утвердив отчёт министерства внутренних дел Австрии.

«Ранее экспертная группа, сформированная при МВД Австрии, проанализировала правовые аспекты, а также само мероприятие, которое получило оценку, как крупнейшее собрание неонацистов в Европе. В отчете ведомства отмечается, что ежегодно в Блайбурге присутствовала усташеская символика, то есть, прославление нацизма, что является нарушением австрийского законодательства.

Депутат Австрийской народной партии Вольфганг Герст выразил удовлетворение тем, что все пять парламентских партий приняли отчет МВД. Местные власти уже приняли решение о демонтаже мемориала расстрелянным партизанами усташам на Лойбашском поле из-за присутствия на нем нацистской символики», – сообщает «ПолитНавигатор».

Вместе с тем, родственникам расстрелянных разрешили проводить поминовения по общепринятому гражданскому обряду с привлечением священников.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»