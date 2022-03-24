Принято решение о создании военно-гражданских администраций на освобождённых территориях Украины

Лояльное отношение российских военных к местным украинским администрациям, которым не запрещалось сохранение всех атрибутов «Незалежной», – не возымело ожидаемого эффекта. На местах активизировались радикалы, а главы муниципалитетов перешли к тихому саботажу.

В связи с этим было принято решение передать власть военно-гражданским администрациям, которые будут сформированы из местного антифашистского актива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв, который помогает российской армии наладить нормальную работу администраций на осовобождённых территориях за пределами Донбасса.

«Дорогие друзья! Военно-гражданские администрации будут созданы. Решение, наконец, принято. Значит порядок на освобождённых территориях будет. Включаемся в работу», – заявил Царёв.

Симферополь, Валентин Карамазов

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