Пенсонерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины выплачивают единовременное денежное пособие

Россия начала выплачивать пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины единовременно по 10 тысяч рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение принято правительством РФ.

Организовать выдачу денег поручено МЧС России.

«В соответствии с решением правительства РФ для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины, МЧС России организована работа по выплатам денежных средств. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения – пенсионеров и работников бюджетной сферы.

На освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи, безопасность на них обеспечивает Росгвардия», – говорится в заявлении ведомства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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