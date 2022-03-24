Специалисты определили качество воды в Северо-Крымском канале

Более 30 сельхозпредприятий Крыма заявили о намерении получать воду из Северо-Крымского канала. Доступ к ресурсу они получат в конце апреля. Об этом сообщил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализы показали, что днепровская вода, поступающая в канал соответствует первому классу. То есть, ее можно без опасения можно использовать и для орошения, и для производства.

Напомним, первая насосная станция на Северо-Крымском канале уже работает, сельхозпроизводители смогут подключаться к каналу с 25 апреля. Первым делом вода пойдет на рисовые поля.

Кроме того, днепровской водой собираются наполнить 6 водохранилищ: «Мы планируем закачать по 30 млн кубов в Межгорное и Феодосийское, 34 млн – в Фронтовое, порядка 25 млн в Станционное, Ленинское и Сокольское», – сообщил Вайль.

Симферополь, Лиана Макоба

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