Крым поставит рекорд по запасам питьевой воды

Крым собирается поставить рекорд по запасам питьевой воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день водохранилища накопили почти 233 млн кубометров. Еще 10 тысяч кубов – и будет побит рекорд 1994 года, когда в республике отмечался максимум запасов воды за последние 60 лет.

По словам председателя республиканского Госкомводхоза Игоря Вайля, этот уровень в текущем году будет превышен: таяние снега в горах обеспечит еще около 60 млн кубометров.

При этом водохранилища, в среднем, заполнены на 85%, а некоторые их них – на все 100%.

«Абсолютно никаких опасений по поводу водных ресурсов при любом притоке туристов летом у нас нет, – заявил Вайль. – Воды достаточно как никогда».

Симферополь, Лиана Макоба

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