В Крыму под угрозой уничтожения оказались пионы, орхидеи и папоротники

В Крыму под угрозой уничтожения оказались многие виды растений.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имен Вернадского, кроме малочисленных видов растений, произрастающих в Крыму, массовому уничтожению подвергаются можжевельник дельтовидный (раньше его относили к можжевельнику колючему), ландыш майский, пион крымский, многие орхидеи и папоротники. Их сегодняшнее обилие – это временная иллюзия. Об этом заявил профессор кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Андрей Ена.

«Основная часть нуждающихся в защите растений включена в региональные Красные книги – Республики Крым и города Севастополя. Известно множество примеров того, как люди за считанные годы изводят совершенно обычные растения, и если не предпринять меры сегодня, то в ближайшем будущем они могут оказаться на грани исчезновения», – отметил специалист.

По словам Андрея Ены, в первую очередь требуют защиты эндемичные виды крымской флоры – это растения, которые за пределами Крымского полуострова не встречаются. Как отмечают ученые, если они исчезнут, то их восстановление будет невозможным. Чтобы сохранить многообразие необходимо бережно относиться ко всем видам цветов, обеспечить исполнение природоохранных законов не только для строительных или природопользовательских организаций, но и для граждан.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»