Логичный финал: территорию «Крыммолока» застроят апартаментами

Подзабытая уже история ликвидации «Крыммолока», некогда крупнейшего в Крыму производителя молочной продукции, наконец, пришла к предсказуемому финалу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история была достаточно скандальной. В советские времена предприятие «Крыммолоко» владело обширной территорией, на которой имелись объекты капитального строительства: производственный корпус, котельная и прочие. Потом оно акционировалось и в базе ЕГРЮЛ и ныне числится в качестве прибыльного АО со штатом в пять человек, хотя молочные реки давно текут мимо него.

Территория находится практически в центре Симферополя в начале Севастопольской трассы в одном километре от Центрального рынка.

В 2015 году тогдашний министр сельского хозяйства Крыма Виталий Полищук (владелец мясного комплекса «Скворцово») заявлял: для закрытия ПАО «Крыммолоко» нет объективных причин. По его мнению, производство компании на подъеме и не может быть убыточным.

Однако кому-то очень нужно было и банкротство молокозавода, и привлекательная для застройки территория.

В 2016 году глава Крыма Сергей Аксёнов уверял: власти Крыма предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить закрытия предприятия «Крыммолоко», где работает около 300 человек, а собственник компании планирует сохранить производство и рабочие места.



Следующий сельхозминистр хладнокровно заявил о банкротстве и закрытии «Крыммолока», он доложил, что все уволенные работники получили положенные выплаты. А отсутствия его продукции в торговой сети никто и не заметил.

В 2017 году на бывшем здании молокозавода появилась вывеска кубанского АО «Агрокомплекс» имени Ткачева (основано отцом экс-министра сельского хозяйства РФ, земельного магната). Продукция «Агрокомплекса», в том числе – молочка, широким потоком полилась с кубанского берега в Крым. Здания на Севастопольской – 35 использовались как склад.

А потом Александр Ткачев стал владельцем региональной торговой сети «ПУД», заполненной продукцией «Агрокомплекса».

В конце 2021 года представители ООО «ПУД» и органов власти Крыма заложили символический камень на той же Севастопольской трассе, в селе Чистельком под Симферополем на месте, где будет возведен крупнейшим в регионе оптово-распределительный центр, который станет объектом логистической инфраструктуры.

То есть декорация на «золотой» земле в центре Симферополя стала не нужна. 22 марта ООО Институт «Шельф» объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Комплекс апартаментов «Riverclub Slavyanka» с подземным паркингом и торгово-развлекательным центром». В тот же день прошли и все конкурсные процедуры.

Площадь застраиваемого участка – 5,3 га. Стоимость проектных работ – 1 млн руб.

Файл-извещение о закупке в конкурсной документации прямо называется «Крыммолоко».

Договор с единственным подрядчиком в открытом доступе не опубликован. Возможно, институт «Шельф» заказал проект себе сам.

На сайте Симферопольской горадминистрации имеется информация о том, что разрешение на подготовку проекта планировки территории дано «на основании заявления АО «КРЫММОЛОКО» от 14.12.2021 № 11161/08/01-09, в лице генерального директора Кобыленко Николая Викторовича». То есть убитое предприятие до сих пор формально является владельцем обширного участка. И это «Крыммолоко» собирается строить апартаменты со всеми прибамбасами и водянистым именем «Речной клуб «Славянка».

Симферополь, Ольга Картошина

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