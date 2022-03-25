Россия открыла гуманитарный коридор для вывода иностранных судов из украинских портов

Россия открыла гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в гаванях Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются 67 иностранных судов из 15 стран. Их капитаны опасаются выходить в море из-за мин и угрозы обстрела.

С 25 марта ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени будет открываться коридор, по которому иностранные суда смогут уйти в безопасную зону. Коридор начинается в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск, его протяженность составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения – три мили.

Россия призывала все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, «оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины».

Одесса, Платон Ефимчук

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