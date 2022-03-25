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Пятница, 25 марта 2022, 14:06 мск

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В Крыму «ковидные качели» снова качнулись в сторону повышения

Крымские «ковидные качели» снова качнулись в сторону повышения. В РК за сутки зарегистрирован 391 новый случай коронавирусной инфекции, в Севастополе – 109. Оба показателя растут второй день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 крымчан и 3 севастопольца.

Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано около 257 тысячи зараженных, жертвами ковида стали 7 тысяч 301 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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