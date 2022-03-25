В Верховной раде Украины требуют продолжения спецоперации РФ

Украинская делегация на переговорах с Россией ни в коем случае не должна соглашаться на нейтральный статус «Незалежной» и отказываться от вступления в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, что нейтралитет Украины наряду с демилитаризацией является одним из главных условий, которые Москва выдвинула Киеву на переговорах. В ином случае спецоперация РФ не будет приостановлена.

«Все мы должны хорошо понять: мы не собираемся отказываться от своей стратегической цели относительно ЕС и Североатлантического альянса, поскольку нейтралитет для нас – это то, что будет означать колоссальную демотивацию огромного слоя украинского общества, которое борется за свою независимость с 2014 года. Поскольку принять эти требования Российской Федерации будет означать поражение Запада, который будет поддаваться этому ядерному шантажу Российской Федерации.

Это будет для нас означать в будущем демилитаризацию, федерализацию, превращение в будущем в какой-то Южный федеральный район России. Мы не имеем такой роскоши, чтобы стать нейтральными… для Украины нет выбора между нейтралитетом, мы должны двигаться четко в направлении присоединения к ЕС и НАТО, что даст нам защиту в будущем», – приводит «ПолитНавигатор» слова главы комитета.

Симферополь, Валентин Карамазов

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