ФАС: производители сахара на юге России необоснованно подняли цены

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении двух сахарных заводов Краснодарского края.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в марте Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат Тихорецкий одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм.

«Краснодарское УФАС усматривает в действиях заводов признаки картельного сговора. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы», – уточнили в ФАС.

Отметим, что оба предприятия входят в Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, бенефициаром которого считается бывший глава Минсельхоза России Александр Ткачев. При этом предприятия работают под разными юридическими лицами, поэтому в ФАС считают, что есть все основания для возбуждения дела о сговоре.

Краснодар, Лиана Макоба

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