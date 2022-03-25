Спецоперация продолжается: Нуланд запретила Киеву принимать условия России

Киев не должен рассматривать никакие предложения Москвы на переговорах, пока Россия не прекратит огонь и не выведет войска с территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

Напомним, что нейтралитет Украины наряду с демилитаризацией и денацификацией является одним из главных условий, которые Москва выдвинула Киеву на переговорах. В ином случае спецоперация РФ не будет приостановлена.

Между тем, Нуланд настаивает, что требования России категорически «не подходят ни Украине, ни миру, ни демократии». Киев, по её словам, должен вести переговоры с Россией исключительно на своих условиях.

«Сразу после того, как эта война началась, были требования проводить переговоры, несмотря на все сложности. Для того, чтобы была эта возможность дипломатического разрешения этого конфликта. Но мы понимаем, что переговоры, дипломатические усилия – не означают готовности к капитуляции. А мы это слышали от России, что они не уйдут, что война закончится, и они оставят под своей оккупацией те земли, что они захватили» – утверждает она.

«Даже если мы остаёмся за столом переговоров, нужно требовать, чтобы эти переговоры двигались по соответствующему пути. Для этого нужно, прежде всего, прекращение огня. Должен быть четкий план того, каким образом будут отведены российские войска и техника, кто это будет обеспечивать и гарантировать, как будет восстановлена Украина и как можно обеспечить такую безопасность Украины, которая не позволит ничему такому произойти в будущем.Переговоры важны, но украинцы их должны вести на своих условиях», – приводит слова Нуланд «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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