Минздрав рекомендовал россиянам меньше есть и сходить к психотерапевту

Минздрав рекомендовал жителям России не путать голод с усталостью, меньше есть и отказаться от мяса. Основные рекомендации ведомства опубликовал в своем telegram-канале Департамент здравоохранения Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи отмечают рост уровня стресса у россиян. И в Минздраве советуют научиться не заедать стресс. Важно научиться отличать эмоциональный голод от физиологического, говорят в ведомстве.

«Старайтесь наблюдать за собой, быть осознанными. Опознав «заедание стресса», продолжайте есть, но просто осознавая: «Я делаю это не от голода, а из-за усталости и грусти», – советует главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина. – В следующий раз при возникновении тех же признаков попробуйте сказать себе: «Стоп! Это не голод, а усталость».

Россиянам советуют альтернативные способы борьбы со стрессом: прогулки, фитнес, чтение, рукоделие, общение с друзьями. Если от привычки заедать стресс невозможно отказаться, специалисты советуют употреблять нежирный творог, яичный белок, мясо птицы (без жира и кожи), огурцы, помидоры, морковь, сельдерей.

«Именно на углеводно-жировую пищу падает выбор в «трудные» минуты, поэтому не удивляйтесь, если при попытке заесть стресс огурцом или творогом, вы отбросите его в сторону и обратитесь к сыру и шоколаду», – отмечают в Минздраве. И добавляют: «Помощь в выявлении триггеров заедания и проработки данных ситуаций следует искать у клинического психолога (психотерапевта)».

А еще рассказывают: «Периодическая смена систем питания (с животной на растительную и наоборот) способствует обновлению клеток; нормализует углеводный и жировой обмен; происходят изменения рисунка кишечной микрофлоры с преобладанием флоры, способной синтезировать витамины В12 и другие».

Telegram: Рекомендации Минздрава, как питаться при высоком уровне стресса

Севастополь, Лиана Макоба

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