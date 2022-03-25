Севастопольцы обвинили крымчан в превращении города в свалку

В Севастополе обвинили крымчан в превращении территории города в свалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию с отходами в очередной раз обсуждали на расширенном заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя.

В частности, мусором заваливают Юхарину балку и балку Бермана. «Местные жители утверждают, что мусор сюда везут со строительства «Нового Херсонеса», – пишет ForPost. – И рейд Севприроднадзора, членов Общественной палаты и журналистов «Первого Севастопольского» подтвердил: это действительно так».

Заявили и о том, что строительные отходы попадают на территорию Севастополя и из Республики Крым.

«На территорию Севастополя ранее выезжали со строек соседнего субъекта, без всяких разрешений, лицензий и иных документов сбрасывали строительные отходы, разрушая тем самым уникальные природные ландшафты города и создавая угрозу экологического характера», – заявил глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

В качестве примера приводилась история с вывозом отходов со стройки курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Байдарскую долину, вместо того, чтобы везти его на мусорный полигон в Евпаторию (как было прописано в договоре). Хотя это было 2 года назад, депутаты неоднократно обращались в правительство города с требованием пресечь подобную возможность.

И вот теперь депутатов известили, что на Южнобережном шоссе будет организован стационарный пост ГИБДД – площадка для его размещения уже подготовлена.

Севастополь, Олег Яковенко

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