Крым претендует на роль крупнейшего винного региона мира

Крым претендует на статус крупнейшего винного региона мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая площадь виноградников в РК на сегодняшний день, согласно официальным данным, превышает 30 тысяч га, пятая часть из них – молодые насаждения. Валовой сбор винограда достигает 100 тысяч тонн в сезон, а выработка виноматериалов составляет 7,5 – 8 млн дал в год.

В ближайшее время планируется разбить еще около 10 тысяч гектаров виноградников, «что может сделать республику крупнейшим винным регионом мира», пишут «Известия».

К слову, площадь виноградников одного из самых известных винных регионов Лангедок Руссильон составляет около 380 тысяч га. Крымчан это не смущает: они уверены, что немецкий рислинг и французские вина легко можно заменить крымской продукцией – при слепой дегустации отличить по качеству одно от другого практически невозможно.

Согласно Стратегии развития виноградарства и виноделия Крыма, к 2050 году производство тихих вин в Крыму должно увеличиться в 6,5 раз, игристых – в 4,5 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

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