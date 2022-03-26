российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 26 марта 2022, 10:58 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Выявляемость коронавируса в Севастополе выросла на 60%

Выявляемость коронавируса в Севастополе за сутки выросла на 60%: в пятницу, 25 марта, зарегистрировано 175 новых случаев. Этот показатель растет в городе третий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 2 человека.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 81 тысяча 311 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 248 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,