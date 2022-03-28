Российский сухогруз получил пробоину в Чёрном море

В акватории Черного моря на подходе к Керченскому проливу недалеко от мыса Такиль получил пробоину сухогруз «Омский 205», который следовал из Турции.

В данный момент его буксирует в безопасную бухту аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свой источник в пресс-службе Росморречфлота сообщает «Интерфакс».

«Сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения от сильной воды. Был обесточен. После того, как подошел «Спасатель Демидов», было подано электричество, запущены водоотливные средства, работают три мощных насоса», – сказал собеседник издания.

«Это крымский берег, судно буксируют в район убежища, где можно спокойно встать на якорь и продолжать борьбу за живучесть», – добавили в пресс-службе.

Сообщается, что «Омский 205» перевозит минерал «шпат» общим весом 3,3 тысячи тонн. На борту – 12 человек.

Симферополь, Иван Капустин

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