«Это невозможно» – Банк Японии отказался арестовывать валютные средства ЦБ РФ

Законодательство Японии не позволяет государственному Банку страны арестовывать валютные резервы иностранных держателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, комментируя действия государства против спецоперации РФ на Украине.

«Может ли Япония реквизировать валютные резервы Центробанка России, хранящиеся в Банке Японии, в размере 33 млрд долларов?»... Исходя из нынешнего законодательства, в частности из закона о Банке Японии, нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии. Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран», – подчеркнул Судзуки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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