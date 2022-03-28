Крымские татары заявляют об угрозах со стороны украинских радикалов

Украинские радикальные националисты требуют, чтобы крымские татары, проживающие в Херсонской области, участвовали в антироссийских митингах. Отказывающимся угрожают расправой. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Херсонская область является территорией, где исторически компактно живут крымские татары. На сегодняшний день численность диаспоры составляет около 3 тысяч человек.

По словам Умерова, радикалы заставляют их выходили на акции, чтобы затем тиражировать фото и видеоотчеты в украинских и иностранных СМИ. «Оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей», – написал Умеров в своем telegram-канале и призвал документировать все случаи угроз.

Херсон, Олег Яковенко

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