Запад рассчитывал на быстрый захват украинских городов российской армией и массовый переход военнослужащих ВСУ к партизанским действиям. В связи с чем, упор был сделан на поставку переносных ПТУР, ПЗРК и других вооружений «повстанческого набора», по опыту Сирии и Афганистана.

Однако войска РФ отказались от штурма крупных населённых пунктов и целый месяц методически перемалывают украинскую армию, вынуждая её оставаться на поле боя, теряя бронетехнику, боеприпасы, в том числе, ПТУРы и ПЗРК.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что ВСУ практически растратили артиллерийские снаряды, а Джавелины и Стингеры попадают в руки ВС РФ и НМ ЛДНР, пишет Times.

Британское издание отмечает, что никто не ожидал частичного блокирования крупных городов. Украинская армия уже месяц вынуждена гибнуть в общевойсковых операциях. Зеленский, как известно, умоляет Запад прислать танки, артиллерию и системы ПВО.

«Запад готовился поддерживать в основном повстанческое движение», – пишет Times.

Между тем, сопротивление ВСУ на поле боя ослабевает, так как выбывает личный состав и заканчиваются боеприпасы.

«У украинских военных заканчиваются боеприпасы – снарядов прилетает меньше», – подтверждает вывод британцев официальный представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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