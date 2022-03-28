В Крыму разрабатывают уникальную технологию борьбы с раком

В Крымском федеральном университете разрабатывают иммунотерапии раковых заболеваний широкого спектра. Об этом сообщил начальник отдела биомедицинских технологий инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ Игорь Самохвалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,основной идеей проекта стало использование подхода регенеративной медицины для стимулирования иммунной системы пациента.

«Предполагается сгенерировать большое количество ключевых клеток иммунитета, обучить их распознавать раковые клетки и затем протестировать их антираковый потенциал и безопасность в специальных модельных системах, – рассказал Самохвалов. – Уникальность проекта состоит в том, что силами наших учёных был разработан крайне эффективный метод получения большого количества «обучаемых» иммунных клеток из плюрипотентных стволовых клеток человека».

По словам ученых, преимущество метода заключается в возможности получить неограниченное количество клеток с более высоким потенциалом, нежели при использовании стандартного метода получения дендритных клеток из моноцитов крови пациента.

«Эти клетки будут активированы и пересажены в организм пациента без опасности отторжения, так как стволовые клетки будут получены от того же пациента. После пересадки они будут направлены на системное уничтожение всех раковых элементов без повреждения нормальной ткани», – утверждают специалисты.

На реализацию проекта ученые Крымского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда, рассчитанный на три года. Общий объем финансирования составит 19 миллионов рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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