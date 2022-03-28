В Крыму надеются на хороший урожай

В Крыму началась посевная кампания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день засеяно уже почти треть площадей, отведенных под ранние яровые культуры – 57,6 тысяч г из запланированных 178 тысяч га. Для зерновых предназначено 78 тысяч га.

По словам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, в текущем году планируется увеличить площадь сева горчицы на 36%, кориандра – на 15%, льна – на 10%.

Кроме того, в минсельхозе РК прогнозируют хороший урожай озимых. По оценке специалистов, на сегодняшний день более 90% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Большую роль сыграли осадки, обеспечившие уровень влаги в почве в 2 раза, чем в 2021 году. Сегодня этот показатель составляет 100 – 200 мм. Исходя из этого, в ведомстве прогнозируют урожайность около 100%.

Симферополь, Олег Яковенко

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