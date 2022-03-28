Ученые считают, что возвращение в Крым днепровской воды несет не только благо, но и вред

Ученые считают, что возвращение в Крым днепровской воды принесет природе полуострова как благо, так и вред.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. На прошлой неделе запустили первую насосную станцию, чтобы пропустить воду дальше – до поселка Советский. Канал уже полностю заполнен и к нему подключились крупные промышленные предприятия на севере полуострова. В конце апреля воду начнут получать и сельхозпредприятия.

Вместе с тем, ученые Крымского федерального университета считают, что возвращение днепровской воды может принести не только благо полуострову, но и вред.

Плюсы

До появления канала в 1963 году уровень солености озера Сиваш составлял 100-140 промилле. К концу 70-х годов прошлого века соленость снизилась в несколько раз, озеро начало зарыбливаться.

После перекрытия канала в 2014 году начался обратный процесс: на сегодняшний день рыба из озера почти исчезла. Аналогичная ситуация отмечается и в Азовском море – его соленость растет, количество рыбы сокращается, зато с невероятной скоростью растет популяция медуз-корнеротов.

Днепровская вода вновь снизит соленость и Сиваша, и Азова и вернет в оба водоема рыбу.

Отражается днепровская вода и на других животных. Так, в устьях сбросных каналов возникли заболоченные пространства, покрытые камышом, в которых расплодились птицы, ондатры и другие обитатели. Перекрытие канала лишило их мест гнездования, размножения и пищевой базы.

Минусы

Именно благодаря каналу на полуострове обосновалась восточно-европейская полевка – приобретение не из лучших, так как она является переносчиком опасных заболеваний – лептоспирозов, энцефалита, сибирской язвы, чумы. И вот эти грызуны от отсутствия днепровской воды почти не пострадали – просто переместились в более благоприятные районы.

А вот опреснение Сиваша грозит оставить без кормовой базы рыбоводческие хозяйства, которые активно использовали расплодивших в соленых водах озера рачков артемий и личинки комаров-звонцов в качестве корма для рыб.

Но самую большую опасность днепровская вода несет для сельскохозяйственных регионов, которые, по идее, призвана спасти.

По словам ученых, строительство канала насело вред равнинным территориям Крыма: практически везде, а особенно в Ленинском, Раздольненском и Черноморском районах, качество почвы ухудшилось.

Дело в том, что глубоко в них есть слой с минеральными солями, которые легко растворяются в воде, поступающей во время полива. А дальше соль поднимается вверх и ухудшает качество земли.

После перекрытия канала процесс засоления в ряде территорий остановился, но на естественное восстановление почвы нужно около ста лет.

Несколько лет назад учены КФУ проанализировали состояние почвы в бывших сельхозугодях вдоль водовода от поселка Октябрьское до Керчи. Большая часть их орошалась из Северо-Крымского канала. Выяснилось, что засоление поднялось почти к плодородному слою. А хуже всего ситуация была на бывших рисовых чеках.

«Со вторичным засолением бороться крайне сложно, – цитирует РИА «Новости» завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяну Бобра. – Есть риски, связанные с возвращением днепровской воды в агросектор. В погоне за быстрыми экономическими эффектами и призывами «вернуть все как было», мы вновь наступим на те же самые грабли. А ведь опыт ошибок прошлого дает нам сегодня шанс на то, что будут пересмотрены структура и технологии землепользования и сформируется более продуктивный и экологически устойчивый агропромышленный комплекс».

Наконец, еще одна опасность – поступление на полуостров воды, загрязненной опасными веществами. В 2021 году Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявило, что в Днепре обнаружены более 160 веществ-загрязнителей. Например, содержание цинка в пробах в 17 раз превышало ПДК, в воде выявили повышенную концентрацию медь и кадмия, соединения мышьяка и хрома, следы сельхозпрепаратов, компоненты парфюмерии и лекарств.

Крымские специалисты сейчас проводят анализ поступающей по каналу воды на содержание радиоактивных, химических элементов, а также хлорорганических соединений, ртути, тяжелых металлов, нефтеуглеводородов. Результаты должны быть готовы в течение месяца. После этого будет разработана стратегия использования днепровской воды.

Симферополь, Лиана Макоба

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