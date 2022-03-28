Севастополь лидирует в криминальных рейтингах России

Севастополь занимает лидирующие места в криминальных рейтингах России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам января – февраля 2022 года, город занял 1 место в рейтинге регионов по темпам прироста количества преступлений (+26,6% к аналогичным показателям прошлого года); в рейтинге по росту числа погибших от преступлений (+60%) и в рейтинге регионов с наибольшим приростом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+89%).

На второй строчке Севастополь оказался в списке регионов с наибольшими темпами прироста преступлений, совершенных в общественных местах – на улицах, площадях, в парках и скверах (+38%), пишет telegram-канал «Территория Крым», ссылаясь на данные МВД РФ.

Третье место город занимает по приросту преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий (+79%).

Кроме того, Севастополь входит в десятку субъектов РФ с наибольшими ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия – в этом рейтинге город расположился на 9 месте (+83,3%).

Севастополь, Олег Яковенко

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