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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 марта 2022, 16:19 мск

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Школы на освобождённой территории Донбасса перейдут на русский язык

В освобождённых посёлках и городах бывшей украинской части Донбасса возобновят обучение на русском языке в школах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», директора школ уже заявили, что готовы к этому, и процесс возвращения к родной речи не составит никакого труда.

«У нас была школа с русским языком обучения, были украинские классы, однако потом всех перевели только на украинский язык. У нас не называли русский иностранным языком. У нас его просто потихонечку искореняли. Звучало – как «язык национальных меньшинств», – приводит издание «Донбасс решает» слова директора школы в поселке Донское Натальи Матвиенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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