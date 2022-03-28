«Только не это» – Киев отбивается от оплаты транзита газа рублями

Украина не согласна получать рубли за транспортировку российского газа в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, для Киева это «сложно и невозможно».

«Мы не перейдем на рубли. Это невозможно. Это сложно. Это же не двусторонние договоренности. Сначала нужно, чтобы европейцы платили рублями. Это все связано. Невозможно тут рассчитываться рублями, а тут платить и получать евро и доллары», – рассуждает Галущенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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