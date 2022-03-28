«Всё, хватит» – Лавров отказал Западу в посредничестве по Украине

Россия больше не желает видеть ни одну страну Запада в качестве посредника на переговорах с Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью сербским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва готова дать шанс дипломатии в украинском кризисе, однако будет доверять переговорным площадкам, не связанным с Западом, которому верить больше нельзя.

«И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили своё: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске», – напомнил Лавров и добавил, что Евросоюз как организация не способна «выполнить то, о чём договариваются».

Как известно, ближайший раунд российско-украинских переговоров пройдёт 29-30 марта в Стамбуле.

Симферополь, Валентин Карамазов

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