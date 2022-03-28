В Крыму собираются отказаться от всех источников водоснабжения, кроме Северо-Крымского канала

Крым намерен перейти на полное обеспечение водой из Северо-Крымского канала и отказаться от использования других источников. Об этом сообщил председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Игорь Вайль.

Как уже сообщал «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. На прошлой неделе запустили первую насосную станцию, чтобы пропустить воду дальше – до поселка Советский. Канал уже полностью заполнен и к нему подключились крупные промышленные предприятия на севере полуострова. В конце апреля воду начнут получать и сельхозпредприятия.

Пока же начинается процесс заполнения водохранилищ.

«Месяц-полтора у нас уйдет на заполнение Станционного водохранилища водой из подземных источников и Белогорского водохранилища»,– цитирует Вайля ТАСС, добавляя, что после этого использование остальных источников будет приостановлено, а водохранилища Крыма будет заполняться водой только из Северо-Крымского канала.

Напомним, канал обеспечивал до 87% потребности полуострова водой. В год поступало более 1500 млн кубометров, из которых по назначению использовалось около 800 млн, остальное терялось в результате испарения и утечек. До 80% днепровской воды, поступавшей в Крым по каналу, использовалось для нужд сельского хозяйства (из них 60% – на выращивания риса) и промышленного прудового рыбоводства; около 20% подавалось в водохранилища.

17 марта в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя при президенте РФ глава РК Сергей Аксенов заявил, что среднее потребление воды в республике составляет 596 тысяч кубометров в сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

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