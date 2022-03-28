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Вторник, 29 марта 2022, 00:44 мск

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В Крыму определили сферы с самыми высокими заработками

Самыми высокооплачиваемыми в Крыму в 2021 году стали специалисты в сферах энергетики и строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики РИА «Рейтинг» определили отрасль с самыми высокими зарплатами для каждого региона России.

В Севастополе такой сферой оказалась энергетика, где средняя зарплата составляла 48 тысяч рублей в месяц. В Симферополе больше всего платили строителям – в среднем 47 тысяч рублей в месяц.

По этим показателям Севастополь и Крым заняли соответственно 57 и 58 мета в общероссийском рейтинге.

Севастополь – Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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